Massimiliano Morra era davvero innamorato di Adua: “Ho sofferto tanto” (Di domenica 11 ottobre 2020) Massimiliano Morra ha avuto una conversazione rivelatrice con Dayane Mello. L’attore ha parlato del suo passato con Adua Del Vesco e ha praticamente servito su un piatto d’argento il prossimo episodio della soap opera. E così anche lunedì sera Alfonso Signorini avrà materiale per parlare di Adua e Massimiliano, con non molta gioia da parte … L'articolo Massimiliano Morra era davvero innamorato di Adua: “Ho sofferto tanto” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 ottobre 2020)ha avuto una conversazione rivelatrice con Dayane Mello. L’attore ha parlato del suo passato conDel Vesco e ha praticamente servito su un piatto d’argento il prossimo episodio della soap opera. E così anche lunedì sera Alfonso Signorini avrà materiale per parlare di, con non molta gioia da parte … L'articoloeradi: “Hotanto” proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : 'Ci ho sofferto, Adua mi piaceva tanto' ?? #GFVIP - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ La fiction di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco è tornata al punto iniziale: quanto ancora proseguirà la… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #MassimilianoMorra parla dei sentimenti provati per #AduaDelVesco e svela qual è il suo rimpianto - Marta_Brambilla : RT @SirDistruggere: Oggi è il #NationalComingOutDay, ma in molti ancora ignorano la differenza con un outing. Il coming out è quando una p… - BITCHYFit : Massimiliano Morra parla del suo passato con Adua e la spara grossa -