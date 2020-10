Mascherine e jogging: Renzi definisce l’obbligo assurdo e il Viminale fa marcia indietro (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo aver diffuso una circolare che aveva creato sconcerto, visto che sembrava imporre la mascherina anche per attività motorie all'aperto a carattere non agonistico, il ministero dell'Interno ha fatto retromarcia Leggi su firenzepost (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo aver diffuso una circolare che aveva creato sconcerto, visto che sembrava imporre la mascherina anche per attività motorie all'aperto a carattere non agonistico, il ministero dell'Interno ha fatto retro

ctoniarch : RT @stefanoepifani: No, non è un #DejaVu: stiamo tornando alle mascherine per chi fa jogging. Come sei mesi fa. Ma stavolta non ci sono scu… - PLANETHOTEL_NET : RT @stefanoepifani: No, non è un #DejaVu: stiamo tornando alle mascherine per chi fa jogging. Come sei mesi fa. Ma stavolta non ci sono scu… - capand69 : RT @SfigaCatrame: Caos mascherine, il Viminale fa finalmente chiarezza: 'Chi fa jogging, footing, outing, zapping, fishing, cooking, sailin… - franco_sala : RT @stefanoepifani: No, non è un #DejaVu: stiamo tornando alle mascherine per chi fa jogging. Come sei mesi fa. Ma stavolta non ci sono scu… - PaoloCaminiti1 : Il pasticcio delle mascherine all’aperto: no se si fa jogging, sì per chi fa attività motoria all’aperto (e per chi… -

Quindi, conclude, “jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. A seguito dell’adozione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, è stata inviata ai prefetti una ...

Covid, obbligo di mascherina: il Viminale corregge il tiro

Il ministero dell’Interno precisa: mascherina all’aperto solo per passeggiate, non per jogging o footing. Ci risiamo. Come già successo in primavera, con l’avvicinarsi di un nuovo Dpcm più restrittivo ...

