Mascherine anche in casa. Pronte le nuove misure anti-Covid (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi la riunione con il comitato scientifico, domani sera la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali e martedì il decreto del presidente del Consiglio con le nuove restrizioni anti contagio da Covid 19. È il timing che si pone il governo per l'approvazione delle misure che dovrebbero entrare in vigore da giovedì. anche se le misure sono ancora da limare, l'esecutivo è orientato a imporre una "stretta" sulle feste private e sulla movida, introducendo l'obbligo di massimo trenta partecipanti a cerimonie e riunioni, il divieto di assembramento davanti a bar e ristoranti dalle 21 e la chiusura anticipata di tutti i locali alle 24. Stop anche agli sport ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi la riunione con il comitato scientifico, domani sera la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali e martedì il decreto del presidente del Consiglio con lerestrizionicontagio da19. È il timing che si pone il governo per l'approvazione delleche dovrebbero entrare in vigore da giovedì.se lesono ancora da limare, l'esecutivo è orientato a imporre una "stretta" sulle feste private e sulla movida, introducendo l'obbligo di massimo trenta partecipa cerimonie e riunioni, il divieto di assembramento dava bar e ristordalle 21 e la chiusuracipata di tutti i locali alle 24. Stopagli sport ...

NicolaPorro : Oltre a #Speranza, #Boccia e #Ricciardi, c'è anche il #Quirinale a spingere per la chiusura. Il commento di… - marcodimaio : Bene la smentita del @Viminale sulle mascherine obbligatorie anche per l’attività fisica all’aperto. Sarebbe stato… - marcodimaio : Essere prudenti è doveroso, le regole individuate dalla comunità scientifica vanno rispettate tutte. Tuttavia impor… - MarcoSabonis : RT @intuslegens: Anche un duenne capisce che proibire il calcetto, le chiacchiere per strada, imporre mascherine a chi corre causandogli un… - massimiliano71 : @poivre74 @caperucita_r @Fabio999999 Tutto vero ma, credo anche che, quantomeno nelle prime settimane, fosse davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine anche Mascherine anche in casa. Pronte le nuove misure anti-Covid Il Tempo Covid, Celentano ai giovani: “A 82 anni vi dico che ammucchiarvi è follia di massa”

L’accusa è netta: «Per cui i veri negazionisti siete “quei giovani” che senza mascherina, per esibire una prova di ... non moriremo solo di virus, ma anche di fame». Ed ecco la conclusione: «Per cui ...

Mascherine anche in casa. Pronte le nuove misure anti-Covid

e insistere con una campagna di forte raccomandazione a favore dell’uso delle mascherine per i non conviventi, anche all’interno delle case.

L’accusa è netta: «Per cui i veri negazionisti siete “quei giovani” che senza mascherina, per esibire una prova di ... non moriremo solo di virus, ma anche di fame». Ed ecco la conclusione: «Per cui ...e insistere con una campagna di forte raccomandazione a favore dell’uso delle mascherine per i non conviventi, anche all’interno delle case.