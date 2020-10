Mascherina obbligatoria anche per chi svolge attività motoria all’aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Viminale, Mascherina obbligatoria anche per le persone che svolgono attività motoria all’aperto. Esonero solo per chi svolge attività sportiva. anche chi svolge attività motoria all’aperto deve rispettare l’obbligo di indossare la Mascherina all’aperto. Lo comunica il Viminale nella nota datata 10 ottobre. La nota del Viminale: Mascherina obbligatoria per chi pratica attività motoria all’aperto Il documento del Viminale chiarisce alcuni aspetti del dpcm del 7 ottobre. Il decreto in questione aveva introdotto l’obbligo di indossare la Mascherina anche all’aperto a meno che ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Viminale,per le persone che svolgono attivitàall’aperto. Esonero solo per chiattività sportiva.chiattivitàall’aperto deve rispettare l’obbligo di indossare laall’aperto. Lo comunica il Viminale nella nota datata 10 ottobre. La nota del Viminale:per chi pratica attivitàall’aperto Il documento del Viminale chiarisce alcuni aspetti del dpcm del 7 ottobre. Il decreto in questione aveva introdotto l’obbligo di indossare laall’aperto a meno che ...

