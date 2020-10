Mascherina obbligatoria all’aperto anche per la corsa (ma non per l’attività sportiva) (Di domenica 11 ottobre 2020) Mascherina obbligatoria all’aperto anche per chi fa attività motoria, ma non per chi invece fa attività sportiva. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi che cerca di chiarire il decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della Mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Mascherina obbligatoria all’aperto anche per la corsa (ma non per l’attività sportiva) proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 11 ottobre 2020)all’apertoper chi fa attività motoria, ma non per chi invece fa attività. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi che cerca di chiarire il decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della“esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloall’apertoper la(ma non per l’attività) proviene da Il Notiziario.

repubblica : Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto [aggiornamento delle 14:51] - fattoquotidiano : Misure anti-Covid, mascherina obbligatoria anche per i runner. Il Viminale: chi fa attività motoria all’aperto la d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, mascherina resta obbligatoria per attività motoria all'aperto #coronavirus - 539th : Articolo che giunge alle conclusioni opposte rispetto al precedente : - atimo13 : RT @EleLe08: Mascherina anche in casa! AHHAhahHhahHhAHHAHAHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHHHAHAHAHHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHHAH… -