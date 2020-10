Mascherina all'aperto, obbligatoria per ogni attività motoria: esonerato solo chi fa sport. La circolare del Viminale (Di domenica 11 ottobre 2020) Per l'attività motoria all'aperto si dovrà indossare obbligatoriamente la Mascherina. Può non metterla solo chi sta facendo attività sportiva. La precisazione... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 ottobre 2020) Per l'all'si dovrà indossaremente la. Può non metterlachi sta facendoiva. La precisazione...

repubblica : Il Viminale: la mascherina è obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto [aggiornamento delle 14:51] - Mov5Stelle : Seguire le indicazioni scientifiche è importante per fermare i contagi: sappiamo infatti che con il distanziamento… - thetrueshade : Ma il De Laurentiis che chiede buonsenso è lo stesso De Laurentiis che si è presentato positivo e sintomatico all’a… - Assommoir_P : RT @mgmaglie: La mascherina all'aperto se non si sta vicini ad altre persone non conviventi non è obbligatoria. Il #vaffanculo in certi cas… - veronica270588 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, mascherina resta obbligatoria per attività motoria all'aperto #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina all Mascherina all'aperto, obbligatoria per ogni attività motoria: esonerato solo chi fa sport. La circolare del Viminale Il Messaggero Covid, il Viminale: mascherina anche per attività motoria all'aperto

Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. È quanto mette in evidenza il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri, 10 ottobre, dal capo di ...

Viminale: mascherina anche per attività motoria all'aperto, esenzione solo per quella sportiva

11 ottobre 2020 Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto ...

Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. È quanto mette in evidenza il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri, 10 ottobre, dal capo di ...11 ottobre 2020 Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto ...