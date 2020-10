Mario Adinolfi attacca Ballando con le stelle e Canale 5: sabato sera occupato militarmente da gay e trans (Di domenica 11 ottobre 2020) Ma è davvero possibile che nell’ottobre del 2020 si debba ancora discutere sul numero di etero, trans, omosessuali presenti in un programma? A quanto pare si. Mario Adinolfi ha deciso di dire la sua anche ieri mentre guardava Ballando con le stelle 2020. Generalmente i suoi attacchi, che sono sempre uguali, vengono ignorati ma ieri Costantino della Gherardesca, protagonista di Ballando con le stelle ha voluto replicare condividendo il tweet che Adinolfi aveva postato. E ne è nata una discussione molto accesa. Le accuse di Adinolfi sono sempre le stesse ma questa volta ci va giù molto pesante: “Il sabato sera di Canale 5 e di Rai 1 è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 ottobre 2020) Ma è davvero possibile che nell’ottobre del 2020 si debba ancora discutere sul numero di etero,, omosessuali presenti in un programma? A quanto pare si.ha deciso di dire la sua anche ieri mentre guardavacon le2020. Generalmente i suoi attacchi, che sono sempre uguali, vengono ignorati ma ieri Costantino della Gherardesca, protagonista dicon leha voluto replicare condividendo il tweet cheaveva postato. E ne è nata una discussione molto accesa. Le accuse disono sempre le stesse ma questa volta ci va giù molto pesante: “Ildi5 e di Rai 1 è ...

Osessione Adinolfi: “sabato sera di Canale 5 e Raiuno occupato militarmente da gay, lesbiche e trans”

Accecato dalla comunità LGBT, che vede ovunque, h24, con toni puntualmente apocalittici e offensivi. Un sabato sera puntualmente a tinte omotransfobiche da parte di Mario Adinolfi, che ha cinquettato ...

