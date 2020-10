Maria De Filippi svela la nascita della storia con Costanzo | “Eravamo amanti”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 11 ottobre 2020) Intervistata a Domenica In, conduttrice De, hato l’iniziosua lungad’amore con Maurizio, scoperta dall’ex moglie Marta Flavi Oggi, nella puntata di Domenica In,Deha raccontato i suoi tasselli più importantisua vita, dalla gioventù fino all’amore con Maurizio. Unainiziata trent’anni fa: i due si conobbero a durante la Mostra del Cinema di Venezia, ma non fu subito colpo di fulmine. Il giornalista infatti aveva messo imbarazzoperché si era seduta dinnazi a lui durante una cena in un ristorante. A quel punto, la conoscenza tra i due cambiò. De ...