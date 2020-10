Maria De Filippi si commuove a Domenica in parlando del padre

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo tanto tempo Mara Venier ha avuto come ospiteDea “In”. E non ne fa un mistero definendo l’operazione una ‘riuscita’ “Mission Impossible”. Nella lunga intervista, la Deha ripercorso i momenti più significativi della sua vita: dal rapporto con la famiglia fino all’incontro con Maurizio Costanzo. Ha trattenuto le lacrime quando ha parlato del suo papà, morto quando lei aveva 28 anni e dopo aver tanto sofferto per un tumore. La Deracconta: «Mamma e papà avevano caratteri completamente diversi e sono sempre stati insieme. Mioera un po’ la mia casa e io mi accoccolavo sulla sua grande pancia. Gli diagnosticarono un tumore e stette in rianimazione un anno e ...

Come se parlarne fosse sintomo di […] Elisabetta Porcarelli Maria de Filippi a Domenica In da Mara Venier Ottobre 10, 2020 Alla fine vedremo Maria De Filippi a Domenica In, alla fine ha ceduto alla ...Spero nessuno si offenda, nemmeno la sua ex moglie. Sono passati tanti anni…". Maria De Filippi, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, risponde così alle domande sul lunghissimo legame con ...