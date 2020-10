Maria De Filippi si commuove a Domenica In da Mara Venier: 'Quei dolori lì ti accompagnano. Maurizio? Mi era antipatico' (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci sono voluti due anni, ma è riuscita ad avere i . E non ne fa un mistero definendo l'operazione una 'riuscita' 'Mission Impossible'. Nella lunga intervista, la conduttrice Mediaset ha ripercorso i ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci sono voluti due anni, ma è riuscita ad avere i . E non ne fa un mistero definendo l'operazione una 'riuscita' 'Mission Impossible'. Nella lunga intervista, la conduttrice Mediaset ha ripercorso i ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Quando un giornalista de La Provincia pavese scoprì l’amore tra Costanzo e la De Filippi e Costanzo bloccó lo scoop… - survivalteo : RT @perchetendenza: 'Maria De Filippi': Per essere stata ospite di Mara Venier a #DomenicaIn - _dicolamia_ : RT @perchetendenza: 'Maria De Filippi': Per essere stata ospite di Mara Venier a #DomenicaIn - RossellaAllegra : RT @marcole___: Maurizio Costanzo quando Maria De Filippi non è nei paraggi #DomenicaIn -