Maria De Filippi | la storia con Costanzo | “Ero l’amante | siamo stati scoperti”

Depara per la prima volta a ruota libera della sua storia d'amore con Maurizio, lasciando tutti a bocca aperta. Maria De Filippi ha lasciato tutti di sasso nel salotto di Mara Venier, durante la puntata di Domenica In di oggi, 11 Ottobre 2020. Per la prima volta la bionda e celebre conduttrice ha parlato della sua relazione con Maurizio Costanzo.

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Quando un giornalista de La Provincia pavese scoprì l’amore tra Costanzo e la De Filippi e Costanzo bloccó lo scoop… - zazoomblog : Maria De Filippi la morte del padre dopo una terribile e lunga malattia - #Maria #Filippi #morte #padre - JustRiccardo : RT @trashtvstellare: La voce di Maria De Filippi si è improvvisamente impossessata di lei?? - vincdangelo : RT @carotelevip: C'è qualcuno ai piani alti della Rai che si sta rendendo conto di quanto sia stato televisivamente insignificante far inte… -

A Domenica IN Maria De Filippi ha raccontato a Mara Venier come Marta Flavi ha scoperto della sua relazione con Maurizio Costanzo: 'Lei alzò la cornetta dall'altra parte e disse...'. Maria De Filippi ...In attesa di scoprirlo, i telespettatori di RaiUno hanno potuto conoscere meglio Lady Costanzo, che la padrona di casa di Domenica In ha ospitato per due ore. Maria De Filippi s’è raccontata senza fil ...