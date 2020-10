Maria De Filippi a Domenica In | “Costanzo? Io ero l’amante | quando siamo stati scoperti…”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Prima volta aIn perDe. La conduttrice Mediaset è stata intervistata per circa due ore dall’amica Mara Venier, nella puntata in onda su Rai Uno11 ottobre 2020. Tra un ricordo d’infanzia e un aneddoto sui suoi genitori, Queen Mary – come la chiamano affettuosamente i suoi fan – non … L'articoloDeIn: “Costanzo? Io ero l’amante,scoperti…” proviene da Gossip e Tv.

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - fanpage : #DomenicaIn, le regine della televisione italiana insieme: Maria De Filippi ospite di Mara Venier - stanzaselvaggia : Quando un giornalista de La Provincia pavese scoprì l’amore tra Costanzo e la De Filippi e Costanzo bloccó lo scoop… - leggoit : Maria De Filippi scoppia in lacrime a #Domenicain: «Non è facile, è stato un anno e mezzo in terapia intensiva...».… - SimonaCroisette : RT @MarcoPiras_: Ho recuperato ora l'intervista a Maria De Filippi. Riassunto: #DomenicaIn -

Come se parlarne fosse sintomo di […] Elisabetta Porcarelli Maria de Filippi a Domenica In da Mara Venier Ottobre 10, 2020 Alla fine vedremo Maria De Filippi a Domenica In, alla fine ha ceduto alla ...Spero nessuno si offenda, nemmeno la sua ex moglie. Sono passati tanti anni…". Maria De Filippi, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, risponde così alle domande sul lunghissimo legame con ...