Marco Carta si commuove dopo assoluzione: "Sono stato male, c'è rabbia" (Di domenica 11 ottobre 2020) Marco Carta è stato assolto con formula piena dalle accuse di aver rubato delle maglie alla Rinascente e oggi si è sfogato a Domenica Live da Barbara d'Urso. Il cantante si è anche emozionato e commosso rivedendo il riassunto di quanto è accaduto. dopo essere stato assolto, però, è venuta a galla la rabbia. Prima … L'articolo Marco Carta si commuove dopo assoluzione: "Sono stato male, c'è rabbia" proviene da Gossip e Tv.

