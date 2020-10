Marchisio | «Juventus-Napoli? La gara andava rinviata»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Claudioribadisce la sua idea su: ecco le parole dell'ex centrocampista bianconero sulla vicenda Claudiotorna sulla vicenda. Le sue parole a 'Le parole della settimana', in onda su Rai 3. «Su Juve-servivano decisioni più importanti e serie molto prima di domenica scorsa, dal momento che ilaveva giocato col focolaio più grande della Serie A, quello del Genoa, rischiando di contagiare non solo gli juventini, ma anche altri calciatori visto l'imminenza delle gare delle Nazionali. Per fortuna non ci sono stati ulteriori positivi, mala».