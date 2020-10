Manila Nazzaro il giorno del suo compleanno riceve l’anello di fidanzamento (Di domenica 11 ottobre 2020) Manila Nazzaro il giorno del suo compleanno ha ricevuto dal suo compagno Lorenzo Amoruso il tanto atteso anello di fidanzamento. La Nazzaro lo ha annunciato sui social con una foto di coppia in cui sfoggia l’anello al dito, poi nelle storie la conferma durante i festeggiamenti: “Se Dio vuole ci sposeremo”, dice Amoruso in un video. Durante la loro partecipazione a “Temptation Island”, Manila aveva più volte espresso il desiderio di fare nuovamente il grande passo, dopo un primo matrimonio naufragato. “Con Lorenzo ho di nuovo voglia di dire sì” aveva confessato la conduttrice, svelando anche il desiderio di maternità. Ora il suo sogno sta per realizzarsi, e lei è al settimo cielo. Intervistata da ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020)ildel suoha ricevuto dal suo compagno Lorenzo Amoruso il tanto atteso anello di. Lalo ha annunciato sui social con una foto di coppia in cui sfoggia l’anello al dito, poi nelle storie la conferma durante i festeggiamenti: “Se Dio vuole ci sposeremo”, dice Amoruso in un video. Durante la loro partecipazione a “Temptation Island”,aveva più volte espresso il desiderio di fare nuovamente il grande passo, dopo un primo matrimonio naufragato. “Con Lorenzo ho di nuovo voglia di dire sì” aveva confessato la conduttrice, svelando anche il desiderio di maternità. Ora il suo sogno sta per realizzarsi, e lei è al settimo cielo. Intervistata da ...

anticipazionitv : Tantissimi Auguri a loro. - zazoomblog : Temptation Island 2020 Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro presto sposi? - #Temptation #Island #Lorenzo #Amoruso - zazoomblog : Proposta di matrimonio insolita per l’ex coppia di Temptation Island: Lorenzo Amoruso ha chiesto la mano di Manila… - GossipItalia3 : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sposi, l’anello per il compleanno: «Ecco come me l’ha dato» #gossipitalianews - infoitcultura : Manila Nazzaro: 'Lorenzo mi ha dato l’anello mentre stiravo' -