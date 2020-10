Manchester United | Cavani | “Ecco perchè ho scelto la 7 | voglio lasciare un grande ricordo a questi tifosi”

Leggi su mediagol

(Di domenica 11 ottobre 2020) È una sfida fantastica e lavorerò duramente per dare il massimo.Queste le prime parole di Edinsonda nuovo giocatore del. L'attaccante uruguaiano è stato prelevato dai Red Devils dopo aver concluso il suo contratto in essere con il PSG, dal quale si era formalmente svincolato al termine della scorsa stagione. Il bomber con un passato tra Palermo e Napoli è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club britannico, raccontando alcuni dei passi decisivi del suo approdo in Inghilterra: “La scelta del numero? Quando hai la possibilità di indossare la maglia numero 7 al, che è stata indossata da alcuni dei migliori giocatori che sono stati leggende qui in questo ...