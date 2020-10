Maltempo | violenti temporali in Toscana e Campania | nubifragi a Livorno e Napoli | strade come fiumi VIDEO

(Di domenica 11 ottobre 2020) Allerta Meteo – Il fronte freddo che sta attraversando l’Italia e nelle scorse ore ha portato il freddo al Nord, con abbondanti nevicate sulle Alpi, è arrivato anche nelle Regioni tirreniche. In serata, infatti, fortihanno colpito lae la, soprattutto sulle coste. Le città più colpite sono state, che hanno rimediato forticonallagate e pesanti disagi. Oltre 50mm di pioggia a, quasi 40mm acaduto in poco tempo e con una tempesta di fulmini e saette. Emblematiche le immaginidi stasera nelle due città tirreniche:o a: ...

