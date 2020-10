Maltempo, non solo danni: è boom di funghi nei boschi italiani (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non solo danni, l’arrivo della abbondanti piogge di autunno ha creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi facendo scattare la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini negli 11,4 milioni di ettari di boschi italiani“: è quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’arrivo della nuova ondata di Maltempo con l’allerta gialla in 12 regioni. “Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – erano attese dagli appassionati come manna dal cielo in una stagione iniziata male soprattutto nel centro sud a causa della siccita’. ll Maltempo ha favorito raccolte abbondanti a valle sulle Alpi ma lungo tutta la dorsale appenninica da nord a sud, isole comprese. Il brusco cambiamento climatico ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non, l’arrivo della abbondanti piogge di autunno ha creato le condizioni favorevoli alla crescita deifacendo scattare la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini negli 11,4 milioni di ettari di“: è quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’arrivo della nuova ondata dicon l’allerta gialla in 12 regioni. “Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – erano attese dagli appassionati come manna dal cielo in una stagione iniziata male soprattutto nel centro sud a causa della siccita’. llha favorito raccolte abbondanti a valle sulle Alpi ma lungo tutta la dorsale appenninica da nord a sud, isole comprese. Il brusco cambiamento climatico ...

fffitalia : Non chiamatelo #maltempo. Questa è la #CrisiClimatica. Per questo scenderemo in piazza Venerdì. - TgLa7 : #Venezia, il Mose e' chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree d… - gennaromigliore : Ancora maltempo, ancora disagi. Su gran parte del territorio. Come @ItaliaViva abbiamo ribadito l’urgenza di ricost… - Lisa_Salustri : RT @Ansa_Fvg: Barcolana annullata per maltempo. Gialuz, Covid non ci ferma, ma nostro elemento naturale,il vento #ANSA - ShaiGunGun : Stamani avevo un impegno e ho messo la sveglia all’alba, ma scopro solo adesso che l’evento causa maltempo non ci sarà ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo non Meteo - MALTEMPO, NON È FINITA: entro STASERA nuove piogge e temporali in arrivo al Centro-Nord 3bmeteo Meteo Roma dal 12 al 18 ottobre: settimana di maltempo, nubifragi e crollo delle temperature

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio da lunedì 12 a domenica 18 ottobre registrano una settimana all'insegna del maltempo, con forte pioggia e ... fino a 6 centigradi e con valori massimi che ...

METEO – AUTUNNO ad oltranza con il MALTEMPO sull’ITALIA, clima freddo nei prossimi giorni

Meteo: maltempo protagonista in Italia Maltempo in arrivo in queste ore non solo sulle regioni settentrionali del paese dove la neve sta raggiungendo le Alpi fino ?

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio da lunedì 12 a domenica 18 ottobre registrano una settimana all'insegna del maltempo, con forte pioggia e ... fino a 6 centigradi e con valori massimi che ...Meteo: maltempo protagonista in Italia Maltempo in arrivo in queste ore non solo sulle regioni settentrionali del paese dove la neve sta raggiungendo le Alpi fino ?