Maltempo nel Golfo di Trieste, bora e peggioramento in arrivo: annullata la Barcolana (Di domenica 11 ottobre 2020) La Coppa D’Autunno – Barcolana 52 presented by Generali, che avrebbe dovuto tenersi oggi, è stata annullata a causa delle condizioni meteo con bora forte e situazione in peggioramento. La decisione è stata presa stamani dal Comitato di regata, dopo le indicazioni della Capitaneria di Porto e sentiti gli organizzatori. Il presidente della Svbg, Mitja Gialuz ha parlato di “una decisione impegnativa ma necessaria“: sono state “superate le difficoltà di organizzare Barcolana nel contesto Covid“, a fermarla “è stato solo il nostro elemento naturale, il vento“.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) La Coppa D’Autunno –52 presented by Generali, che avrebbe dovuto tenersi oggi, è stataa causa delle condizioni meteo conforte e situazione in. La decisione è stata presa stamani dal Comitato di regata, dopo le indicazioni della Capitaneria di Porto e sentiti gli organizzatori. Il presidente della Svbg, Mitja Gialuz ha parlato di “una decisione impegnativa ma necessaria“: sono state “superate le difficoltà di organizzarenel contesto Covid“, a fermarla “è stato solo il nostro elemento naturale, il vento“.L'articolo MeteoWeb.

TgrRaiFVG : ???? Annullata per maltempo (e principalmente per la #Bora) la #Barcolana52 nel golfo di #Trieste, la regata più aff… - vonderleyen : Solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo nel nord Italia. E’ stato attivato il satellite euro… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - tupacshakurmofo : RT @TgrRaiFVG: ???? Annullata per maltempo (e principalmente per la #Bora) la #Barcolana52 nel golfo di #Trieste, la regata più affollata al… - DaniCervellera : RT @TgrRaiFVG: ???? Annullata per maltempo (e principalmente per la #Bora) la #Barcolana52 nel golfo di #Trieste, la regata più affollata al… -