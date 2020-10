Maltempo, ancora temporali e venti forti: allerta meteo in Campania (Di domenica 11 ottobre 2020) La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania, sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla tarda serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su … Leggi su 2anews (Di domenica 11 ottobre 2020) La Protezione Civile ha emanato un avviso diin, sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che prevede, dalla tarda serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su …

