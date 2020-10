“Mai creare allarme sociale”: le regole della malavita secondo Felice Maniero (Di domenica 11 ottobre 2020) In una lettera indirizzata all’Adnkronos, il capo della “Mala del Brenta” parla a ruota libera ricostruendo parte delle sue esperienze e della storia criminale d’Italia. “Quarant’anni fa vigeva un ordine imperativo: ‘mai creare allarme sociale’. Non perché fossimo virtuosi, ma perché lo ritenevamo sconveniente: sarebbero arrivate più forze dell’ordine, più magistrati e la lotta contro … L'articolo “Mai creare allarme sociale”: le regole della malavita secondo Felice Maniero proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) In una lettera indirizzata all’Adnkronos, il capo“Mala del Brenta” parla a ruota libera ricostruendo parte delle sue esperienze estoria criminale d’Italia. “Quarant’anni fa vigeva un ordine imperativo: ‘maisociale’. Non perché fossimo virtuosi, ma perché lo ritenevamo sconveniente: sarebbero arrivate più forze dell’ordine, più magistrati e la lotta contro … L'articolo “Maisociale”: leproviene da www.meteoweek.com.

LuciaMirra2 : RT @missingsmth: Donna, uno dei Lupi scozzesi, è una lavoratrice dello spettacolo che improvvisamente si è trovata in un brutto momento com… - Lu38537560 : RT @missingsmth: Donna, uno dei Lupi scozzesi, è una lavoratrice dello spettacolo che improvvisamente si è trovata in un brutto momento com… - MauroPolidori6 : @Misurelli77 @fanpage Tutti questi coglioni non li ho mai visti in piazza quando noi facevamo scioperi per i diritt… - distensioanimi : Zelletta antipatico come non mai. Fa battute di merda, se la prende per QUALSIASI cosa e non fa niente per creare d… - gianluca89S : Recupero ora intervista di MDF a #DomenicaIn. Dire che siano emerse “le solite cose” e’ un falso storico. Mai vista… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mai creare Ogni 3 secondi una bambina è costretta a sposarsi e la pandemia da Covid-19 potrebbe aumentare questa cifra fortuneita.com