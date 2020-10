Maccio Capatonda ‘vittima’ del Wwf nella campagna social sul consumo di pesce (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – Ogni momento è quello giusto per modificare le nostre scelte di consumo: è questo il tormentone che ‘perseguita’ Maccio Capatonda nella serie di clip video da lui ideati (insieme a Daniele Grigolo), prodotti e interpretati per sensibilizzare sul consumo sostenibile di pesce. È il mood della nuova campagna social promossa dal WWF – nell’ambito della sua Food Week, #Menu4Planet – che verrà diffusa sui canali Facebook e Instagram fino a venerdì 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Leggi su dire (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – Ogni momento è quello giusto per modificare le nostre scelte di consumo: è questo il tormentone che ‘perseguita’ Maccio Capatonda nella serie di clip video da lui ideati (insieme a Daniele Grigolo), prodotti e interpretati per sensibilizzare sul consumo sostenibile di pesce. È il mood della nuova campagna social promossa dal WWF – nell’ambito della sua Food Week, #Menu4Planet – che verrà diffusa sui canali Facebook e Instagram fino a venerdì 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

È il mood della nuova campagna social promossa dal WWF - nell’ambito della sua Food Week, #Menu4Planet - che verrà diffusa sui canali Facebook e Instagram da oggi fino a venerdì 16 ottobre, Giornata M ...

