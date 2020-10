M5s, Di Battista contro terzo mandato e alleanza col Pd: «Deriva del bipolarismo». E apre alla modifica del capo politico in organo collegiale (Di domenica 11 ottobre 2020) Domenica di confronto per Alessandro Di Battista che ha incontrato un gruppo di attivisti del M5s a Roma. L’ex deputato del Movimento ha ribadito chiaro e tondo la sua contrarietà alle alleanze strutturali che chiama, senza mezzi termini, «Deriva del bipolarismo» e ha evidenziato ancora una volta il suo rifiuto verso il terzo mandato. «Se avvalli un ritorno al bipolarismo – spiega al suo pubblico Di Battista – tu Movimento che hai fatto della rottura del sistema bipolare la tua essenza, sei tu che vieni pregiudicato, non gli altri. È semplice, ed e ciò che avverrà se non fermiamo questa Deriva che non è anti-governista perché io vorrei sempre il M5S al governo». ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Domenica di confronto per Alessandro Diche ha incontrato un gruppo di attivisti del M5s a Roma. L’ex deputato del Movimento ha ribadito chiaro e tondo la sua contrarietà alle alleanze strutturali che chiama, senza mezzi termini, «del» e ha evidenziato ancora una volta il suo rifiuto verso il. «Se avvalli un ritorno al– spiega al suo pubblico Di– tu Movimento che hai fatto della rottura del sistema bipolare la tua essenza, sei tu che vieni pregiudicato, non gli altri. È semplice, ed e ciò che avverrà se non fermiamo questache non è anti-governista perché io vorrei sempre il M5S al governo». ...

