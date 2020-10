Luigi Di Maio: "Entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino contro il Covid" (Di domenica 11 ottobre 2020) “Dico agli italiani che non siamo all’ultimo miglio ma quasi. Entro fine anno avremo le prime dosi di vaccino e da inizio dell’anno prossimo inizieremo le vaccinazioni. Dobbiamo fare gli ultimi sacrifici per avere le prime dosi Entro fine anno e partire con il vaccino”. Lo ha detto Luigi Di Maio alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre.Di Maio ha poi spiegato: “Lo voglio dire chiaramente, l’Italia non può permettersi un nuovo lockdown, non se lo può permettere il sistema economico e quello commerciale”.Il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “Dico agli italiani che non siamo all’ultimo miglio ma quasi.ledie da inizio dell’prossimo inizieremo le vaccinazioni. Dobbiamo fare gli ultimi sacrifici per avere lee partire con il”. Lo ha dettoDialla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre.Diha poi spiegato: “Lo voglio dire chiaramente, l’Italia non può permettersi un nuovo lockdown, non se lo può permettere il sistema economico e quello commerciale”.Il ...

