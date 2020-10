Luciana Lamorgese striglia i commercianti | Ho visto tavolini troppo vicini

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Adesso è il momento della responsabilità da parte di tutti, perché non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi, siamo noi che dobbiamo essere responsabili. Quando parliamo degli esercenti, deie dei gestori dei bar, anche da parte loro ci vuole senso di responsabilità. Io penso anche al distanziamento tra, per esempio ieri honei bar all’apertomolto ravvicinati, anche questo sarà oggetto non solo dei controlli delle forze di polizia ma anche di attenzione da parte dei titolari degli esercizi pubblici. Questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, ospite di Maria Latella a ...

Tavoli troppo vicini in bar e locali. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite di Maria Latella a 'Il Caffè della domenica', denuncia il mancato rispetto delle distanze anti-Covid da parte ...Non sono loro che portano il Covid». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ospite in diretta con Maria Latella al Caffe della domenica di Radio 24. «Abbiamo mandato i militari in ...