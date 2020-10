Luca Argentero intervista a Domenica In “DOC nelle tue mani ha riunito le famiglie italiane in tv” VIDEO

VanityFairIt : In attesa che torni con «DOC-Nelle tue mani», qui ci ha rilasciato una videointervista @Lucaargentero - DocNelleTueMani : RT @AlbertoFuschi: Carlo Conti presenta Luca Argentero a #taleequaleshow #DocNelleTueMani - DocNelleTueMani : RT @AlbertoFuschi: Luca Argentero #DocNelleTueMani ha riunito le famiglie #DomenicaIn - DocNelleTueMani : RT @sacroforti: L'entusiasmo con cui Luca Argentero parla di #DocNelleTueMani... ?? #DomenicaIn - DocNelleTueMani : RT @Raicomspa: Prossimamente la stagione completa in dvd della serie tv #DOCNelleTueMani, sulla vita del primario Andrea Fanti interpretato… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Luca Argentero è ospite di Mara Venier a Domenica In. L'attore ha parlato di "Doc - Nelle tue mani", la fiction Rai che torna in tv giovedì con la seconda parte ...Passando per Maria De Filippi La quinta puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 11 ottobre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti os ...