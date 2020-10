Luca Argentero e Cristina Marino rivelano a Verissimo: “Siamo pronti” (Di domenica 11 ottobre 2020) Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Ha raccontato tutte le novità in arrivo e si è lasciata andare ad un viaggio di ricordi ed emozioni. La coppia sta vivendo davvero un momento felice e si stanno godendo l’esperienza di essere neo genitori con la nascita della piccola Nina Speranza. Cristina Marino alle telecamere di Verissimo ha confessato che Luca Argentero si è rivelato un vero “mammo“. A conferma di quanto sia un papà davvero bravo la Marino afferma: “Luca è un mammo. Credo che a 40 anni diventare papà per un uomo è il coronamento di una vita ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 ottobre 2020), la compagna di, è stata ospite da Silvia Toffanin a. Ha raccontato tutte le novità in arrivo e si è lasciata andare ad un viaggio di ricordi ed emozioni. La coppia sta vivendo davvero un momento felice e si stanno godendo l’esperienza di essere neo genitori con la nascita della piccola Nina Speranza.alle telecamere diha confessato chesi è rivelato un vero “mammo“. A conferma di quanto sia un papà davvero bravo laafferma: “è un mammo. Credo che a 40 anni diventare papà per un uomo è il coronamento di una vita ...

lorenzog31 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE L'AMICA MARIA DE FILIPPI, LUCA ARGENTERO E LE COPPIE DI BALLANDO - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE L'AMICA MARIA DE FILIPPI, LUCA ARGENTERO E LE COPPIE DI BALLANDO - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE L'AMICA MARIA DE FILIPPI, LUCA ARGENTERO E LE COPPIE DI BALLANDO - heroinexpol : AAAAH LUCA ARGENTERO MIO AMORE - programmitvoggi : Maria De Filippi, Luca Argentero e Renzo Arbore ospiti a Domenica In -