Luca Argentero a Domenica In | L’Italia ha un “nuovo Montalbano”

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Luca Argentero è arrivato in splendida forma e non ha negato di star vivendo un periodo molto felice della sua vita. Da pochi mesi, infatti, è diventato padre di una splendida bambina – Nina Speranza – data alla luce da sua compagna Cristina Marino. Luca e Cristina si sono incontrati quasi per caso sul set di un film, e proprio l'attore ha ammesso che è così che nascono le grandi storie d'amore, grazie alle "sliding doors", quelle coincidenze a cui non puoi sottrarti, e ha dichiarato: Cristina è una delle fortune più grandi che mi poteva capitare I due nomi scelti per la loro bambina sono un chiaro omaggio alle nonne della coppia, "I nonni sono importanti nella conduzione di una famiglia e volevamo ...

