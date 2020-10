Londra ora censura l’ammiraglio Nelson: “Simbolo di barbarie razzista e colonialista” (Di domenica 11 ottobre 2020) Londra, 11 ott – L’eredità di Lord Horatio Nelson sarà esaminata e all’uopo censurata o criticata aspramente dal National Maritime Museum per epurare ogni rimando della storia inglese da quella che viene definita la “barbarie razzista e colonialista” che l’ammiraglio eroe di Trafalgar rappresenterebbe. “Black lives matter” contro Nelson Il museo che si trova a Greenwich, Londra, custodisce le lettere d’amore dell’ammiraglio Nelson nonché il cappotto che indossava quando fu ucciso durante la battaglia di Trafalgar nel 1805. A quanto pare, il museo cerca di capitalizzare lo “slancio accumulato dal movimento Black Lives Matter” per affrontare i legami della Royal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 ottobre 2020), 11 ott – L’eredità di Lord Horatiosarà esaminata e all’uopota o criticata aspramente dal National Maritime Museum per epurare ogni rimando della storia inglese da quella che viene definita la “e colonialista” che l’ammiraglio eroe di Trafalgar rappresenterebbe. “Black lives matter” controIl museo che si trova a Greenwich,, custodisce le lettere d’amore dell’ammiragliononché il cappotto che indossava quando fu ucciso durante la battaglia di Trafalgar nel 1805. A quanto pare, il museo cerca di capitalizzare lo “slancio accumulato dal movimento Black Lives Matter” per affrontare i legami della Royal ...

