Lombardia, l'azienda per i vaccini antinfluenzali non ha l'autorizzazione AIFA (Di domenica 11 ottobre 2020) Stop dell'AIFA alla concessione dei vaccini antinfluenzali in Lombardia per la società cinese LifeOn. Le dosi non sono utilizzabili nel nostro Paese Intoppo nel lotto per i vaccini antinfluenzali in Lombardia: l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha negato la concessione di 100.000 test per la società cinese LifeOn, una delle vincitrici della gara. Il motivo sarebbe legato ad una mancata autorizzazione per trattare i prodotti da parte della LifeOn. Come riferisce il Fatto Quotidiano, secondo l'AIFA, le dosi non sono utilizzabili nel nostro paese quindi è da considerare nulla la concessione dei vaccini antinfluenzali. Una situazione che ha scatenato polemiche per ...

