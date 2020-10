LIVE Polonia-Italia 0-0 diretta: meglio gli azzurri all'intervallo (Di domenica 11 ottobre 2020) Buona Italia nella prima parte di gara. Le occasioni migliori sono capitate sui piedi di Chiesa e Pellegrini. Clamorosa quella per l'attaccante della Juventus, che da pochi passi non riesce a... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 ottobre 2020) Buona Italia nella prima parte di gara. Le occasioni migliori sono capitate sui piedi di Chiesa e Pellegrini. Clamorosa quella per l'attaccante della Juventus, che da pochi passi non riesce a...

SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - Notiziedi_it : LIVE Polonia-Italia 0-0 diretta: Pellegrini vicino al vantaggio - UEFAcom_it : Nessun gol dopo 45 minuti ?? Come finirà Polonia-Italia? ?? Segui Polonia-Italia con il nostro LIVE ?? #NationsLeague - zazoomblog : LIVE Polonia-Italia 0-0 diretta: Pellegrini vicino al vantaggio - #Polonia-Italia 0-0 #diretta: - UgoBaroni : RT @SkySport: Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE -