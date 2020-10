Live Non è la D’Urso oggi domenica 11 ottobre in tv: ospiti e anticipazioni (Di domenica 11 ottobre 2020) oggi domenica 11 ottobre torna Live Non è la D’Urso, il programma di infotainment in prima serata condotto da Barbara D’Urso con tantissimi ospiti e approfondimenti sul mondo dell’attualità e dello spettacolo. Dalle ore 21:20 su Canale 5, la famosa conduttrice ospiterà nel suo studio Gabriel Garko, FrancesKa Pepe, e in seguito il confronto fra Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Altri ospiti saranno poi svelati nel corso della serata. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020)11tornaNon è la D’Urso, il programma di infotainment in prima serata condotto da Barbara D’Urso con tantissimie approfondimenti sul mondo dell’attualità e dello spettacolo. Dalle ore 21:20 su Canale 5, la famosa conduttrice ospiterà nel suo studio Gabriel Garko, FrancesKa Pepe, e in seguito il confronto fra Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Altrisaranno poi svelati nel corso della serata.

trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - XFactor_Italia : Le sorprese non sono mancate durante i temutissimi Bootcamp di @mikasounds ?? Un solo switch e la squadra degli Over… - acmilan : #MilanJuve: la formazione delle rossonere per la storica prima volta a San Siro ??? Non perdetevi il big match, LIVE… - yunkiikinnie2 : RT @lauderthanbomb7: Tutte le volte che dico non potrei vivere senza di loro e poi arriva Yoongi che ci dice “i can’t live without army” - SockMean_ : io stavo facendo filosofia mentre QUELLI ERANO IN LIVE E IO NON NE SAPEVO NULLA -