‘Live – Non è la D’Urso’, Lele Mora choc: “Eva Grimaldi ha avuto una storia con me, abbiamo fatto tante volte se**o!”. E Imma Battaglia aggiunge un altro retroscena inedito (Di domenica 11 ottobre 2020) Che la relazione tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko fosse una “favola”, al pari di quella con Adua del Vesco era cosa ormai chiara a tutti. Ma quello che nessuno probabilmente si sarebbe mai aspettato è la notizia di una storia che ci sarebbe stata invece tra la Grimaldi e Lele Mora. Proprio l’ex agente dei vip, infatti, ha annunciato pochissimi istanti fa da Barbara D’Urso, a Live – Non è La D’Urso, che tra i due ci sarebbero stati anche diversi rapporti sessuali. Notizia che ha colto di sorpresa anche l’attuale moglie di Eva, Imma Battaglia, presente tra gli ospiti in studio. Dal canto suo, quest’ultima ha raccontato di come, per mantenere la “copertura”, anche lei ed Eva dovessero vedersi sempre ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 ottobre 2020) Che la relazione tra Evae Gabriel Garko fosse una “favola”, al pari di quella con Adua del Vesco era cosa ormai chiara a tutti. Ma quello che nessuno probabilmente si sarebbe mai aspettato è la notizia di unache ci sarebbe stata invece tra la. Proprio l’ex agente dei vip, infatti, ha annunciato pochissimi istanti fa da Barbara D’Urso, a Live – Non è La D’Urso, che tra i due ci sarebbero stati anche diversi rapporti sessuali. Notizia che ha colto di sorpresa anche l’attuale moglie di Eva,, presente tra gli ospiti in studio. Dal canto suo, quest’ultima ha raccontato di come, per mantenere la “copertura”, anche lei ed Eva dovessero vedersi sempre ...

