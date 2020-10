Lewis: 'Sognavo di vincere come Schumi. Eguagliarlo nemmeno nei sogni più sfrenati' (Di domenica 11 ottobre 2020) 'È un momento meraviglioso. Quando cresci guardi quelli che diventano i tuoi idoli. Io ricordo quando giocavo con Michael Schumacher con i videogiochi di F1, non pensavo che potessi avvicinarlo, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 ottobre 2020) 'È un momento meraviglioso. Quando cresci guardi quelli che diventano i tuoi idoli. Io ricordo quando giocavo con Michael Schumacher con i videogiochi di F1, non pensavo che potessi avvicinarlo, ...

Il simbolo del passaggio di consegne è Mick Schumacher che dona a Lewis Hamilton un casco di papà. Succede prima della cerimonia del podio al Gran premio dell’Eifel. E’ in questo momento che il pilota ...

