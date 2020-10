Lewis Hamilton come Michael Schumacher (Di domenica 11 ottobre 2020) Era solo questione di tempo, e alla fine ce l'ha fatta. Vincendo il gran premio Eifel di Germania, Lewis Hamilton ha eguagliato il record di Michael Schumacher con 91 vittorie in Formula 1, traguardo impensabile all'epoca di Kaiser Schumi e che, vittoria dopo vittoria, il talento inglese è riuscito a far suo. https://twitter.com/F1/status/1315288369627357186Un primato che, simbolicamente, è arrivato al Nurburgring, in Germania, a casa di Schumacher. Non solo, perché Hamilton si è presentato sul podio con il casco di Michael, che il figlio Mick gli ha consegnato al termine della gara. Se lo è tenuto stretto tra le mani, guardandolo e rigirandolo, quasi incredulo, certamente ... Leggi su gqitalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Era solo questione di tempo, e alla fine ce l'ha fatta. Vincendo il gran premio Eifel di Germania,ha eguagliato il record dicon 91 vittorie in Formula 1, traguardo impensabile all'epoca di Kaiser Schumi e che, vittoria dopo vittoria, il talento inglese è riuscito a far suo. https://twitter.com/F1/status/1315288369627357186Un primato che, simbolicamente, è arrivato al Nurburgring, in Germania, a casa di. Non solo, perchési è presentato sul podio con il casco di, che il figlio Mick gli ha consegnato al termine della gara. Se lo è tenuto stretto tra le mani, guardandolo e rigirandolo, quasi incredulo, certamente ...

