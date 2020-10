Lele Mora scoop | “Massimiliano Morra fidanzato con un uomo che gli ha promesso il Grande Fratello”

(Di domenica 11 ottobre 2020)dia Live-Non è la d’Urso. L’ex agente dei Vip, ospite di Barbara d’Urso nella puntata in onda su Canale 5 domenica 11 ottobre, ha spifferato un gossip su Massimiliano, attualmente rinchiuso alFratello Vip.ha dichiarato di aver notato l’attore napoletano a Mister Italia – fascia che Massimiliano … L'articolo: “Massimilianocon unche gli hailFratello” proviene da Gossip e Tv.

male_molto : Raga cosa ha detto Lele Mora di Pamela Prati????? #noneladurso - Antonel08172405 : @FaNaTiKo10 Difendersi dagli 'attori' che stanno difendendo l'ares e dunque fanno passare loro due come bugiardi. (… - Estrellitatish1 : E tu sei un criminale che ha mangiato su quel sistema è hai dimostrato di esserci ancora dentro fino al collo come… - Gianna91504843 : #noneladurso Ma xké non fanno entrare lele mora nella casa del #gfvip - soloversacexme : RT @Ri_Ghetto: ODDIO RAGA È PAMELA PRATI AHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA STO MALEEEEEEE LELE MORA TI AMO #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Lele Mora

Nel corso di Live Non è la d'Urso, Lele Mora accusa Massimiliano Morra di aver fatto sesso con un uomo potente per entrare al GF Vip.Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’urso, Lele Mora ha fatto esplodere un’altra bomba a proposito della vita privata di ...