Lele Mora dalla D’urso: «Ho avuto un flirt con Eva Grimaldi; abbiamo fatto tante volte sesso» (Di domenica 11 ottobre 2020) Lele Mora Rivelazione “shock” a Live – Non è la D’Urso. Nel corso di un dibattito sui finti gossip, incentrato sulle dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Lele Mora si è lasciato sfuggire di avere avuto, qualche anno fa, un flirt con Eva Grimaldi. La dichiarazione inaspettata è avvenuta alla presenza di Imma Battaglia, moglie dell’attrice. “La tua Eva, anni e anni fa, è passata da me prima di andare da Tarallo. Poi abbiamo anche avuto un piccolo flirt, di un annetto (…) abbiamo fatto tante volte ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 ottobre 2020)Rivelazione “shock” a Live – Non è la D’Urso. Nel corso di un dibattito sui finti gossip, incentrato sulle dichiarazioni fatte da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip 2020,si è lasciato sfuggire di avere, qualche anno fa, uncon Eva. La dichiarazione inaspettata è avvenuta alla presenza di Imma Battaglia, moglie dell’attrice. “La tua Eva, anni e anni fa, è passata da me prima di andare da Tarallo. Poiancheun piccolo, di un annetto (…)...

HachiSakura90 : RT @ladyinviolet__: Non solo sparlare della sessualità di Massimiliano Morra, adesso anche accusarlo di essersi concesso sessualmente in ca… - BISLACCO3 : RT @BITCHYFit: Lele Mora ha dato del marchettaro a Massimiliano Morra, o sbaglio? Secondo me ora sta rimpiangendo quando Adua gli ha dato d… - chiiia__01 : RT @Ri_Ghetto: Praticamente Lele Mora ha detto che Morra è un gay for pay #noneladurso - IrisLaStrega : Date a Lele Mora uno spazio tutto suo. ? #noneladurso - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, Lele Mora choc: “Eva Grimaldi ha avuto una storia con me, abbiamo fatto tante volte se**o… -