League of Legends e gli altri titoli Riot Games accolgono il gruppo pop K DA con nuovi contenuti a tema

Nella giornata di oggi, Riot Games ha annunciato l'arrivo delle K/DA su League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e League of Legends: Wild Rift.Per chi non lo sapesse, le K/DA sono una band pop di ragazze fondata da Riot Games, composta da Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sa. Nate grazie all'ispirazione dei gruppi K-pop, nel tempo le K/DA si sono evolute e ora hanno sviluppato un'identità pop tutta personale. La band ha debuttato il 3 novembre 2018 con il loro primo successo virale, POP/STARS, e con una linea di aspetti dedicata su League of Legends. Da allora, le ragazze sono tornate ufficialmente il 27 agosto 2020 con il loro singolo in anteprima, THE BADDEST.

Sono state svelate le date dei tornei che danno inizio alla scena competitiva di Legends of Runeterra, da ottobre inizieranno le qualifiche.

Valorant Atto III - prova

Valorant è stato un gioco un po' sfortunato. Sfortunato perché l'ispirazione creativa che ha guidato i pennelli degli artisti di Riot Games partiva dall'ambiziosa idea di scalare i palazzetti dell'Esp ...

Sono state svelate le date dei tornei che danno inizio alla scena competitiva di Legends of Runeterra, da ottobre inizieranno le qualifiche.Valorant è stato un gioco un po' sfortunato. Sfortunato perché l'ispirazione creativa che ha guidato i pennelli degli artisti di Riot Games partiva dall'ambiziosa idea di scalare i palazzetti dell'Esp ...