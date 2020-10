Le ragioni del nuovo scontro tra governo e sindacati sulla scuola (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Boom dei supplenti, graduatorie sbagliate, poca chiarezza nelle direttive sulla sicurezza da seguire a scuola. Su questi temi si è riacceso lo scontro tra il ministero dell'Istruzione e i cinque maggiori sindacati della scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) che hanno indetto per il 14 ottobre una mobilitazione nazionale dei lavoratori precari della scuola davanti alle Prefetture, con presidi, flash mob e altre iniziative. Il ministero guidato da Lucia Azzolina ha indicato che quest'anno i posti a tempo determinato sono 130mila, del tutto in linea con quelli dello scorso anno. Ma la Cgil-scuola, in un report su Collettiva.it, ha denunciato che le supplenze sono oltre 200mila. Come è possibile? Il segretario ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Boom dei supplenti, graduatorie sbagliate, poca chiarezza nelle direttivesicurezza da seguire a. Su questi temi si è riacceso lotra il ministero dell'Istruzione e i cinque maggioridella(Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) che hanno indetto per il 14 ottobre una mobilitazione nazionale dei lavoratori precari delladavanti alle Prefetture, con presidi, flash mob e altre iniziative. Il ministero guidato da Lucia Azzolina ha indicato che quest'anno i posti a tempo determinato sono 130mila, del tutto in linea con quelli dello scorso anno. Ma la Cgil-, in un report su Collettiva.it, ha denunciato che le supplenze sono oltre 200mila. Come è possibile? Il segretario ...

entrando nel merito del giudizio, individui ragioni di inammissibilità fino ad allora non rilevate. In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto: la Corte costituzionale ...

