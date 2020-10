LE PAGELLE DI PALERMO-AVELLINO 0-2 | Avellino corsaro al Barbera | rosa sempre peggio

(Di domenica 11 ottobre 2020) tps titleSINTESI E DIFESA/tps titleDi Fabrizio AnselmoIlperde alcontro unche fa il minimo indispensabile per portare a casa il bottino pieno. Trame di gioco approssimative e pericolosità ai minimi storici. Ilnon sa segnare. Domenica prossima igiocheranno in casa del Bisceglie per cambiare marcia e dare una scossa all'ambiente. PELAGOTTI 5,5 sfiora solamente il pallone sul primo gol, mentre sul secondo chiude il rasoterra ma viene beffato dalla traiettoria del tiro a mezza altezza.ACCARDI 5Ci si aspettava che prendesse in mano le redini della difesa dettando tempi dietro e facendo partire l'azione avanti, ma in realtà crea solo tanta confusione lasciando spesso incustodita la sua zona di campo. LANCINI 4,5 Solita sicurezza ...

