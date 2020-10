Le Ferragni in lingerie all’ora del tè e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 ottobre 2020) Un’ora del tè molto particolare per le donne di casa Ferragni, che posano in lingerie solleticando l’attenzione dei follower che invadono subito il post di cuoricini e commenti. A farsi immortalare nello scatto sono Chiara Ferragni, in dolce attesa, le sorelle Valentina e Francesca, e pure la mamma Marina Di Guardo, tutte sedute vicine sul divano e con le tazze di tè bollenti di fronte a loro.