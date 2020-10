Le due vie del destino, trama e curiosità sul film drammatico del 2013 (Di domenica 11 ottobre 2020) Le due vie del destino è il film che andrà in onda stasera, in prima visione e in prima serata, alle ore 21.27 su Rete 4. Il titolo originale del film è The Railway Man, ovvero L’uomo della ferrovia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola del 2013. Le due vie del destino: trama, trailer, cast e curiosità Le due vie del destino è una pellicola del 2013. Il film è di 116 minuti e nasce da una collaborazione tra l’Australia e il Regno Unito. La pellicola ha la regia di Jonathan Teplitzky. Eric Lomax è un ufficiale inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Si trova per lavoro a Singapore, allora città della Malesia. Viene catturato dai giapponesi, ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 11 ottobre 2020) Le due vie delè ilche andrà in onda stasera, in prima visione e in prima serata, alle ore 21.27 su Rete 4. Il titolo originale delè The Railway Man, ovvero L’uomo della ferrovia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola del. Le due vie del, trailer, cast e curiosità Le due vie delè una pellicola del. Ilè di 116 minuti e nasce da una collaborazione tra l’Australia e il Regno Unito. La pellicola ha la regia di Jonathan Teplitzky. Eric Lomax è un ufficiale inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Si trova per lavoro a Singapore, allora città della Malesia. Viene catturato dai giapponesi, ...

dolcecinica : RT @QuiMediaset_it: #LeDueVieDelDestino In prima serata su @rete4 il film con #NicoleKidman e #ColinFirth tratto dall'autobiografia dello s… - LuciaMosca1 : (Il film romantico stasera in TV: 'Le due vie del destino' domenica 11 ottobre 2020) Segui su: La Notizia -… - QuiMediaset_it : #LeDueVieDelDestino In prima serata su @rete4 il film con #NicoleKidman e #ColinFirth tratto dall'autobiografia del… - ElisaTarabella : @MadameSwann Il mio spesso cambia durante il viaggio. Ci sono almeno due donne diverse ed un uomo. Immagino che abb… - Italia_Notizie : Le Due Vie del Destino, la vera storia del soldato inglese torturato dai giapponesi -