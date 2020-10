Le due vie del destino – Trama e cast del film

Leggi su giornal

(Di domenica 11 ottobre 2020) Le due vie delè ilche Rete4 propone per la sua prima serata di oggi, domenica 11 ottobre 2020, in prima Tv. La pellicola risale al 2013 ed è diretta da Jonathan Teplitzky. Si tratta inoltre dell’adattamento per il grande schermo dell’autobiografia omonima di Eric Lomax. Lade Le due vie delci parla di un ufficiale britannico che durante la Seconda Guerra Mondiale verrà catturato dai nemici. Finirà in prigionia, dove diventerà testimone delle crudeltà inflitte ai suoi simili. Di seguito gli altri dettagli e ilcompleto del. Le due vie del– LaEric Lomax è addetto ai segnali e con una grande passione per le ferrovie. Nel pieno della ...