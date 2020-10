L’allarme di Rummenigge | “Non fermate il campionato”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 ottobre 2020) Karl-Heinz, ex giocatore e attuale amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato della situazione del calcio tedesco in un’intervista alla Bild. Nonil campionato. Se succedesse sarebbe impossibile che il campionato possa proseguire con lo stesso format. Non so per quanto ancora si possa reggere questa situazione, il futuro del calcio è incerto. Stiamo pagando gli stipendi per intero ma dobbiamo combattere anche quest’anno. Non è da escludere che per la prima volta da quando sono amministratore delegato del club chiuderemo in passivo. Con lo stadio chiuso fino a fine anno, mi aspetto un mancato introito di circa 100 milioni di euro e non so quanto ancora si potrà sostenere una situazione simile. Mi preoccupo anche per la cultura calcistica. Se gli stadi non riaprono, il calcio subirà ...