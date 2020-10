La virologa Ilaria Capua: “La mascherina va tenuta sempre, in classe e in ufficio” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Sicuramente in queste settimane è aaumentata la mobilità, la gente ha ripreso a viaggiare, molte attività sono ripartite. E, contestualmente, c’è stato anche un calo di attenzione: mascherina, distanziamento e igiene sono basilari per abbattere i contagi. Se vengono meno, i numeri crescono. E’ inevitabile“: lo ha affermato la virologa Ilaria Capua, in una intervista a La Stampa. Riguardo la riapertura delle scuole, la scienziata ha affermato: “Mi pare riduttivo puntare il dito sulla scuola. La scuola, così come altri ambiti, porta le persone a spostarsi, ad avere relazioni: ma basterebbe seguire le regole date per limitare i rischi. Non farei sentite in colpa i nostri studenti per comportamenti errati di altri“. A proposito dell’uso ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Sicuramente in queste settimane è aaumentata la mobilità, la gente ha ripreso a viaggiare, molte attività sono ripartite. E, contestualmente, c’è stato anche un calo di attenzione:, distanziamento e igiene sono basilari per abbattere i contagi. Se vengono meno, i numeri crescono. E’ inevitabile“: lo ha affermato la, in una intervista a La Stampa. Riguardo la riapertura delle scuole, la scienziata ha affermato: “Mi pare riduttivo puntare il dito sulla scuola. La scuola, così come altri ambiti, porta le persone a spostarsi, ad avere relazioni: ma basterebbe seguire le regole date per limitare i rischi. Non farei sentite in colpa i nostri studenti per comportamenti errati di altri“. A proposito dell’uso ...

Open_gol : La virologa: «C’è stato un calo di attenzione: mascherina, distanziamento e igiene sono basilari per abbattere i co… - Notiziedi_it : Ilaria Capua: i consigli della virologa su come proteggersi dal virus e usare la mascherina - scuolainforma : Covid-19 e scuola, mascherina da tenere sempre in classe: si o no? Il giudizio della virologa Ilaria Capua - AntonelloDiBell : @Corriere La stessa Ilaria Capua? - Today_it : Ilaria Capua: i consigli della virologa su come proteggersi dal virus e usare la mascherina -