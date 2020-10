La storia del dottor Parry, le cicatrici dei bambini raccontano favole (Di domenica 11 ottobre 2020) Chissà se il chirurgo pediatrico Robert Parry ha mai letto Gilbert Keith Chesterton, di sicuro ha fatta sua la frase più famosa di questo scrittore inglese “Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi non esistono, loro lo sanno già che esistono. Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere”, visto che è dal 2001 che, questo meraviglioso dottore, disegna i personaggi che gli vengono richiesti dai suoi piccoli pazienti prima dell’operazione, sulle bende che saranno messe sulle loro ferite. La sua storia è diventata virale nel momento in cui l’ospedale per cui lavora, l’Akron Children’s Hospital in Ohio, ha deciso di pubblicare le dieci migliori cose verificatesi nella struttura, da quel momento il racconto ... Leggi su dilei (Di domenica 11 ottobre 2020) Chissà se il chirurgo pediatrico Robertha mai letto Gilbert Keith Chesterton, di sicuro ha fatta sua la frase più famosa di questo scrittore inglese “Le fiabe non insegnano aiche i draghi non esistono, loro lo sanno già che esistono. Le fiabe insegnano aiche i draghi si possono sconfiggere”, visto che è dal 2001 che, questo meravigliosoe, disegna i personaggi che gli vengono richiesti dai suoi piccoli pazienti prima dell’operazione, sulle bende che saranno messe sulle loro ferite. La suaè diventata virale nel momento in cui l’ospedale per cui lavora, l’Akron Children’s Hospital in Ohio, ha deciso di pubblicare le dieci migliori cose verificatesi nella struttura, da quel momento il racconto ...

Ultime Notizie dalla rete : storia del Da Lai a Ita 'storia del nuovo nome' di Alitalia, dagli anni d'oro al declino Adnkronos Freaks Out: online il poster del nuovo film di Gabriele Mainetti

Freaks Out Film Gabriele Mainetti: Online il teaser poster del nuovo film del regista di Lo Chiamavano Jeeg Robot. Freaks Out uscirà nei cinema italiani il prossimo 16 dicembre. Nel cast: Claudio Sant ...

Il crollo dell'URSS era inevitabile? 4 esperti rispondono alla domanda

Ripercorrendo gli eventi essenziali, 4 esperti analizzano quali sono stati i fattori che hanno portato alla caduta dell'imponente regime sovietico.

