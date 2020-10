La pillola dei “cinque giorni dopo” | via libera alle minorenni

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 ottobre 2020) L’Aifa abolisce anche per lela ricetta per ladei cinquedopo Viaalladei cinquedopo per leal fine di evitare aborti clandestini. Insomma una svolta per tutelare le giovanissime sia dal punto idi vista psicologico sia fisico. Per l’Agenzia italiana del farmaco infatti non sarà più necessario per “Ulipistral acetato”, appunto il farmaco usato per la contraccezione di emergenza fino a cinquedopo aver avuto il rapporto, la prescrizione medica per l’assunzione del farmaco. E’ stato stabilito con la determina numero 998 dell’8 ottobre 2020. “Si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione ...