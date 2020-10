La Nazionale argentina: “Dybala non idoneo allo sport, niente Bolivia” (Di domenica 11 ottobre 2020) La Nazionale argentina comunica che Paulo Dybala non partirà per la Bolivia con il resto della squadra. Su Twitter, l’Albiceleste definisce il calciatore della Juventus “non idoneo alla pratica sportiva” e addebita tutto a problemi intestinali. Anche contro l’Ecuador, Dybala aveva dovuto dichiarare forfait. #SelecciónMayor El jugador Paulo Dybala no viajará a Bolivia con la Selección ya que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. Continuará recuperándose luego de su cuadro abdominal. pic.twitter.com/gxats5dThB — Selección argentina (@argentina) October 11, 2020 L'articolo La Nazionale argentina: “Dybala non idoneo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Lacomunica che Paulo Dybala non partirà per la Bolivia con il resto della squadra. Su Twitter, l’Albiceleste definisce il calciatore della Juventus “nonalla praticaiva” e addebita tutto a problemi intestinali. Anche contro l’Ecuador, Dybala aveva dovuto dichiarare forfait. #SelecciónMayor El jugador Paulo Dybala no viajará a Bolivia con la Selección ya que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. Continuará recuperándose luego de su cuadro abdominal. pic.twitter.com/gxats5dThB — Selección(@) October 11, 2020 L'articolo La: “Dybala non...

napolista : La Nazionale argentina: “#Dybala non idoneo allo sport, niente Bolivia” Su Twitter l’#Albiceleste parla di necessit… - itss_saa : RT @ccanggg: la nazionale argentina non si rende conto del potenziale di paulo dybala non se lo merita proprio - Passion1897 : ?? Paulo #Dybala non volerà in Bolivia con la Nazionale argentina a causa di una gastroenterite. #Juventus #football… - MartinaC1203 : RT @vane___96: La nazionale Argentina non si merita Paulo Dybala - martybotta04 : RT @ccanggg: la nazionale argentina non si rende conto del potenziale di paulo dybala non se lo merita proprio -