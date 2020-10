La Juve Stabia torna al successo: Virtus Francavilla ko al Menti sul gong (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La Juve Stabia passa al 93′ contro la Virtus Francavilla e conquista la seconda vittoria in campionato. Gialloblu vittoriosi 2-1 al Menti in rimonta dopo aver subito lo svantaggio al 51′ per mano di Ekuban, bravo a gonfiare la rete dei campani dopo una respinta corta di Tomei. La Virtus resta in dieci uomini per l’espulsione di Sparandeo e la Juve Stabia a quel punto riacquisisce coraggio. Il pari arriva all’81’ quando Garattoni stacca di testa battendo Crispino. Nel convulso finale le vespe completano la rimonta con Romero, che al terzo minuto di recupero infila di testa regalando tre punti d’oro a mister Padalino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Lapassa al 93′ contro lae conquista la seconda vittoria in campionato. Gialloblu vittoriosi 2-1 alin rimonta dopo aver subito lo svantaggio al 51′ per mano di Ekuban, bravo a gonfiare la rete dei campani dopo una respinta corta di Tomei. Laresta in dieci uomini per l’espulsione di Sparandeo e laa quel punto riacquisisce coraggio. Il pari arriva all’81’ quando Garattoni stacca di testa battendo Crispino. Nel convulso finale le vespe completano la rimonta con Romero, che al terzo minuto di recupero infila di testa regalando tre punti d’oro a mister Padalino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

