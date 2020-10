La dieta antinfiammatoria è il segreto di bellezza di Milla Jovovich

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 ottobre 2020) Qualche giorno fa la modella e attrice ucraina Milla Jovovich, classe 1975 (!), ha pubblicato un selfie nel quale era impossibile non notare l’incredibile luminosità del suo incarnato. Pare che, dopo la pubblicazione di quel post, Milla sia stata letteralmente inondata di domande da parte dei suoi followers, bramosi di carpire il segreto per una pelle così sfacciatamente bella, radiosa e age-free. La risposta della top non si è fatta attendere e, pochi giorni dopo, Milla Jovovich ha svelato qual è la sua arma di bellezza numero uno: l’alimentazione.